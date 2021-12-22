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МЧС предупреждает: на Петербург надвигается сильная метель, а на дорогах — гололедица

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В Петербурге предупреждают, что в ближайшие сутки погода сильно испортится. МЧС готовит горожан к сильной метели и гололедице. Рассказываем, когда ждать ухудшения погодных условий.

Shutterstock.com

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» завтра, 23 декабря в Петербурге ожидается сильный снег и метель. Порывы ветра будут доходить до 18 метров в секунду. Водителей и пешеходов также просят быть аккуратными: на дорогах возможно образование гололедицы.

Напомним, согласно свежему прогнозу от ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, дождь и «плюс» на термометрах все-таки не испортят петербуржцам новогоднее настроение. В канун 2022-го в городе установится уверенный «минус» — такого не было последние пять лет.

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