В Петербурге готовятся начать капитальный ремонт пешеходного Рыбацкого моста через реку Славянку

Проектная и рабочая документация на капитальный ремонт моста была разработана по заказу «Мостотреста» компанией ООО «Фундаментстрой» еще в 2020 году и получила положительное заключение экспертизы. В соответствии с адресной программой по капремонту искусственных дорожных сооружений. Начать работы планируется в 2022 году, завершить — в 2023 году.

Проектом предусмотрен как капитальный ремонт самого моста, так и подходов к нему. Грузоподъемность переправы увеличится до современных нормативов. Общая длина моста останется неизменной — 139,6 метра, а тротуар будет расширен до 3 метров. На время ремонта будет сооружен временный пешеходный мост. Сметная стоимость работ составит около 254 млн рублей.

Провести капитальный ремонт Рыбацкого моста через реку Смоленку необходимо для того, чтобы организовать альтернативный выезд с территории Усть-Славянки — сейчас за это отвечает загруженный Шлиссельбургский проспект. После завершения капремонта станет возможно перенаправить транспортные потоки транзитом через Славянскую улицу и Рыбацкий проспект с выездом на проспект Обуховской Обороны, а далее — в центр города или на КАД.

С 1820-х годов на месте Рыбацкого моста уже был проложен мост, тогда называвшийся Усть-Славянский. Он был деревянным и многопролетным и неоднократно ремонтировался, а в годы блокады он был разобран. В 1957 году по проекту инженера «Ленгипродортранса» Пенионжкевича построен новый пятипролетный мост. Существующее название известно с 1960-х годов — оно произошло от названия исторического района Рыбацкое.