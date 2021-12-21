В Петербурге запустили московское парковочное приложение

Как рассказали в московском департаменте транспорта, приложение «Парковки России» запустят с 28 декабря в пилотном режиме. В нем можно будет оплатить городские парковки с единого счета, а еще в нем можно до конца суток изменять номер зоны и госзнак автомобиля или продлить парковку.

Помимо этого, все зоны стоянки будут отображаться в приложении, а если пользователь вовремя не остановил сессию и уехал с места, то приложение само напомнит об удалении от места парковки. Сейчас дептранс набирает группу добровольцев для тестирования системы. После месяца испытаний приложения, оно будет доступно всем автовладельцам.

«Парковками Москвы пользуются более 125 тысяч авто с петербургскими номерами, а москвичи часто выбирают Северную столицу для поездок на машине. По поручению мэра Москвы мы расширяем функционал нашего приложения для удобства водителей, которые часто бывают в обоих городах, в нем можно будет оплачивать и парковки Петербурга. За время работы приложения мы получили и учли много идей пользователей, какие функции можно добавить, так другим городам не придется тратить на это время и ресурсы», — отметил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Напомним, в Петербурге планируют ввести поминутный тариф на платную парковку. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.