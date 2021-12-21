Суд выписал миллионный штраф «Муз-ТВ» за женоподобные наряды и мужской маникюр у гостей премии

Постановление выносилось на основании специальной экспертизы. В нем говорится, что образы некоторых гостей премии «культурально не соответствовали образу мужчины традиционной половой ориентации» в России и имели «традиционные женские особенности». В частности, эксперты обратили внимание на длинные волосы, макияж, накрашенные ногти, платья и украшения у мужчин на премии.

Под разбор также попало выражение Филиппа Киркорова: «Любовь — это прекрасно, она не имеет границ, настроения, пола, все во имя любви, и это правильно».

Эксперты считают, что это высказывание указывает на «возможность однополых отношений при наличии высокой степени эмоционально положительного отношения».

Напомним, на телеканал «Муз-ТВ» составили административный протокол о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Басманный суд Москвы в среду, 17 ноября, назначил телеканалу административный штраф в 1 миллион рублей. Это связано с тем, что телеканал показывал премию, на которой показали певцов Филиппа Киркорова и Даву в образе молодоженов, а также блогера Даню Милохина в розовом платье. Уточняется, что мероприятие имело возрастное ограничение «6+».