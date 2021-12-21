Находящийся в СИЗО блогер Юрий Хованский отправил жалобу в ЕСПЧ на судей и следователей

В жалобе Хованского сказано, что в Следственном комитете не оформили задержание блогера в ночь с 8 на 9 июня, которое произошло после обыска и до протокола о задержании.

Также арестованный считает, что суд также нарушил его право требовать безотлагательного рассмотрения правомерности стражи. Хованский подал четыре жалобы, но до рассмотрения их Санкт-Петербургским городским судом проходило от 23 до 39 дней.

«Суд в Страсбурге многократно признавал длительность апелляционного обжалования стражи нарушением Конвенции (статья 5), считая избыточным в том числе срок в 17 дней», — сказал Павел Чиков.