Находящийся в СИЗО блогер Юрий Хованский отправил жалобу в ЕСПЧ на судей и следователей

Блогер Юрий Хованский подал жалобу в ЕСПЧ на действия следователей в ночь задержания и на судей. Об этом рассказал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
В жалобе Хованского сказано, что в Следственном комитете не оформили задержание блогера в ночь с 8 на 9 июня, которое произошло после обыска и до протокола о задержании.
Также арестованный считает, что суд также нарушил его право требовать безотлагательного рассмотрения правомерности стражи. Хованский подал четыре жалобы, но до рассмотрения их Санкт-Петербургским городским судом проходило от 23 до 39 дней.
«Суд в Страсбурге многократно признавал длительность апелляционного обжалования стражи нарушением Конвенции (статья 5), считая избыточным в том числе срок в 17 дней», — сказал Павел Чиков.
Напомним, дело блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма за песню про теракт на мюзикле «Норд-Ост», строится в том числе на показаниях троих петербуржцев, которые имеют наполовину идентичный текст. Все они утверждают, что случайно услышали песню в 2018 году — «на улице или в баре».
Юрия Хованского задержали 9 июня в его собственной квартире в Петербурге. На блогера завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Хованский неоднократно указывал на то, что в деле против него следствие использует подставных свидетелей. «Несмотря на то что вся страна знает, что ту песню я спел в 2012 году, следствие отказывается принимать доказательства этого, потому что понимает, что меня придется отпустить, а они не могут этого допустить. В итоге вместо того, чтобы расследовать преступление, следователи просто перенесли время действия в 2018 год, завербовав подставных свидетелей», — отмечал он в одном из своих последних писем.
Арест Хованского несколько раз продлевали, в последний — до начала января 2022 года. Также блогеру назначили психиатрическую экспертизу. Сам Хованский говорит, что «по сути, уже мертв», а также заявляет об использовании подставных свидетелей в его деле. Кроме того, блогеру предлагали сделку со следствием, но он отказался.
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