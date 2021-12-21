В Петербурге второй день подряд собираются аномальные 9-балльные пробки

На дорогах Петербурга собираются аномальные 9-балльные пробки. В обычные дни они не превышают 6-7 баллов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
Хуже всего дела на дорогах обстоят на Каменноостровском проспекте по направлению к Троицкому мосту, на Садовой улице. Серьезные пробки образовались на Пироговской, Выборгской, Ушаковской набережных и Приморском проспекте.
Заторы также зафиксированы на Большом Сампсониевском проспекте. Плотное движение и на Петроградской стороне, и в Центральном районе. На Васильевском острове в пробках встала 9-ая линия и набережная Макарова. Трудная дорожная обстановка также на участках Обводного канала, Московском шоссе, а также на тех участках, где зафиксировали ДТП.
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