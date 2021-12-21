Власти Петербурга приняли четвертый пакет мер поддержки бизнеса, пострадавшего в осенний локдаун

В Петербурге приняли новый, четвертый по счету пакет мер поддержки бизнеса. Все мероприятия направлены на помощь тем компаниям, которые попали под ограничения деятельности с 30 октября по 7 ноября 2021 года — по подсчетам Смольного, таких более 39 тысяч.
Компенсационные меры
Для социально ориентированных НКО в 2022 году предусмотрены субсидии на организацию школьных туристско-экскурсионных поездок. Как считают в Смольном, это поможет поддержать организации туристической сферы деятельности. Для субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма также предусмотрены меры, направленные на сокращение издержек — это освобождение в 2021 год и уменьшение в 2022-ом налога на имущество, земельного и транспортного налогов.
На 50% будет уменьшена сумма налога на имущество, используемое организациями для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения, за 2022 год.
С 1 января по 31 декабря 2022 года предприниматели смогут поквартально платить по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах, находящихся в государственной собственности Петербурга, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Кроме того, ресурсоснабжающим организациям рекомендовано предоставить отсрочку платежей за потребляемые ресурсы — воду и тепловую энергию — и приостановить до 31 марта 2022 года работу с задолженностью, не ограничивать и не прекращать подачу ресурсов субъектам малого и среднего бизнеса и социально ориентированным НКО.
Также план предусматривает предоставление в 2022 году предприятиям общественного питания — фуд-кортам и фуд-плейсам — субсидий на выплату заработной платы работникам и отчислений на заработную плату.
Восстановительные меры
Предприятия из пострадавших отраслей получат отсрочку по погашению основного долга на срок до 6 месяцев по льготным микрозаймам, выданным Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.
Расширена программа выдачи целевых льготных займов на модернизацию производств и выпуск высокотехнологичной продукции. Для этого в бюджетах 2021 и 2022 годов предусмотрена докапитализация Фонда развития промышленности Петербурга.
Для ускоренного восстановления бизнеса в 2022 году будут увеличены расходы на предоставление предпринимателям цифровых сервисов в рамках реализации проекта «Городской акселератор Санкт‑Петербурга».
Для поддержания и увеличения инвестиционной привлекательности города для действующих резидентов особой экономической зоны «Санкт‑Петербург» предусмотрено продление до 2024 года пониженной ставки налога на прибыль организаций и установление дифференцированных ставок для вновь зарегистрированных резидентов.
«Пандемия серьезно ударила по нашей экономике. Особенно пострадали малый и средний бизнес. Весной 2020 года мы приняли первый пакет мер по поддержке предпринимателей, который предусматривал льготы по налогообложению. Позднее были приняты еще два пакета. Сейчас мы приняли четвертый пакет. Он поддержит организации, деятельность которых попала под ограничения с 30 октября по 7 ноября этого года. Поддержку получат также социально ориентированные НКО», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
По экспертной оценке, в Петербурге под ограничения деятельности с 30 октября по 7 ноября попали более 39 тысяч компаний. Общий объем средств на реализацию плана поддержки составит порядка 16 миллиардов рублей.
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