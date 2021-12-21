Власти Петербурга приняли четвертый пакет мер поддержки бизнеса, пострадавшего в осенний локдаун

Компенсационные меры

Для социально ориентированных НКО в 2022 году предусмотрены субсидии на организацию школьных туристско-экскурсионных поездок. Как считают в Смольном, это поможет поддержать организации туристической сферы деятельности. Для субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма также предусмотрены меры, направленные на сокращение издержек — это освобождение в 2021 год и уменьшение в 2022-ом налога на имущество, земельного и транспортного налогов.

На 50% будет уменьшена сумма налога на имущество, используемое организациями для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения, за 2022 год.

С 1 января по 31 декабря 2022 года предприниматели смогут поквартально платить по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах, находящихся в государственной собственности Петербурга, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.

Кроме того, ресурсоснабжающим организациям рекомендовано предоставить отсрочку платежей за потребляемые ресурсы — воду и тепловую энергию — и приостановить до 31 марта 2022 года работу с задолженностью, не ограничивать и не прекращать подачу ресурсов субъектам малого и среднего бизнеса и социально ориентированным НКО.

Также план предусматривает предоставление в 2022 году предприятиям общественного питания — фуд-кортам и фуд-плейсам — субсидий на выплату заработной платы работникам и отчислений на заработную плату.

Восстановительные меры

Предприятия из пострадавших отраслей получат отсрочку по погашению основного долга на срок до 6 месяцев по льготным микрозаймам, выданным Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

Расширена программа выдачи целевых льготных займов на модернизацию производств и выпуск высокотехнологичной продукции. Для этого в бюджетах 2021 и 2022 годов предусмотрена докапитализация Фонда развития промышленности Петербурга.

Для ускоренного восстановления бизнеса в 2022 году будут увеличены расходы на предоставление предпринимателям цифровых сервисов в рамках реализации проекта «Городской акселератор Санкт‑Петербурга».

Для поддержания и увеличения инвестиционной привлекательности города для действующих резидентов особой экономической зоны «Санкт‑Петербург» предусмотрено продление до 2024 года пониженной ставки налога на прибыль организаций и установление дифференцированных ставок для вновь зарегистрированных резидентов.