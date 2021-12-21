На Манежной площади открылся бесплатный рождественский каток ⛸

Покататься на Кленовой аллее бесплатно может любой желающий. Так же без оплаты здесь выдадут коньки тем, у кого нет своих. Для того, чтобы получить билет, необходимо прийти в кассу во время их выдачи — с 12:30 и каждый последующий час. Билеты на первый сеанс следующего дня выдают в 19:30. В одни руки можно получить не более трех билетов.

Каток будет работать ежедневно с 12:00 до 21:00 до 9 января 2022 года включительно.