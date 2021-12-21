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На Манежной площади открылся бесплатный рождественский каток ⛸

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На Манежной площади открылся рождественский каток. Покататься здесь можно бесплатно — в любой из семи ежедневных сеансов.

Виктория Дьячкова
Виктория Дьячкова
Виктория Дьячкова

Покататься на Кленовой аллее бесплатно может любой желающий. Так же без оплаты здесь выдадут коньки тем, у кого нет своих. Для того, чтобы получить билет, необходимо прийти в кассу во время их выдачи — с 12:30 и каждый последующий час. Билеты на первый сеанс следующего дня выдают в 19:30. В одни руки можно получить не более трех билетов.

Каток будет работать ежедневно с 12:00 до 21:00 до 9 января 2022 года включительно.

Напомним, на Манежной площади в Петербурге уже открылась Рождественская ярмарка. Тема этого года — сказка «Щелкунчик». Здесь появится фотозона в виде гигантского стола с тортом, пирожными и чашками, механизированные мышиные головы, а сама площадь превратится в Волшебный город.

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