Как рассказали «Собака.ru» в Комитете по культуре Петербурга, каток в ЦПКиО — первый открытый в городе, где будут действовать часы бесплатного катания. Он откроется уже в среду, 22 декабря, а покататься без оплаты можно будет ежедневно с 9 до 11 утра. Здесь будут работать гардероб, прокат и заточка коньков. Также на площадке есть тренажеры для катания и защитные комплекты. На каток можно приходить и со своими коньками.

Из-за частых перепадов температур в последние годы заливной каток на Елагином острове практически не работал. Новая ледовая площадка, оборудованная системами охлаждения, сможет сохранять идеально ровное покрытие вплоть до конца марта и выдерживать температуру воздуха до +8 градусов.

Преобразится и само пространство вокруг: нарядная ель, праздничные гирлянды и световые проекции создадут на катке атмосферу зимнего праздника. Возле ледового поля развернется рождественский арт-маркет с украшениями ручной работы, имбирными пряниками, деревянными ретро-игрушками и другими новогодними сувенирами. Там же можно будет найти согревающие напитки и выпечку.

Стоимость и расписание сеансов будут доступны на сайте и на официальных страницах парка в социальных сетях. Приобрести билеты можно будет онлайн, а также в кассах Большого катка.