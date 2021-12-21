«Пик похолодания пройден»: синоптики прогнозируют возвращение мягкой зимы в Петербург

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня ночью, 21 декабря, минимальная температура воздуха в Северной столице опустилась до -16,1 градуса, а по области — ниже -30. Таким образом, по его подсчетам, пик этой холодной волны в регионе достигнут — дальше температура воздуха «пусть неохотно, но будет постепенно повышаться».

«Ну а днем на погоду продолжит оказывать влияние северо-западная периферия ушедшего циклонического вихря. Облаков в небе будет довольно много и местами пройдёт небольшой снег, а температурные показатели продолжат заметно отставать от нормы», — отметил синоптик.

Температура воздуха сегодня в городе составит -10…-12 градусов, по области -9…-14, местами до -15…-20 — это на 10-11 градусов ниже климатической нормы. Ветер ожидается северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 22 декабря, в Петербурге пройдет небольшой снег, днем местами. Ветер ожидается северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12…-14 градусов, в окрестностях местами до -16, днем -9…-11. На дорогах образуется гололедица.

В четверг, 23 декабря, ночью обойдется без существенных осадков, днем пройдет снег, местами возможна метель. Ветер западный, юго-западный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. В ночное время суток от -12 до -14 градусов, в окрестностях местами до -16, днем ожидается резкое повышение температуры до -3…-5. На дорогах образуется гололедица.