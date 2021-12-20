Смольный готовит несколько сценариев на новогодние каникулы из-за «омикрон»-штамма

«Заразность у нового штамма существенно выше, чем у его предшественников. Это осложняет и без того напряженную эпидобстановку в Петербурге. Прорабатываем несколько сценариев для новогодних каникул, включая дополнительное регулирование. Главный критерий — динамика заболеваемости», — рассказал Беглов.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что решение о переносе введения QR-кодов в общепите и торговых центрах будут принимать на этой неделе, 23 декабря.