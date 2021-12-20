Очередной дорожный коллапс: Петербург встал в 10-балльные пробки

По традиции пробки замечены на площади Александра Невского, на Невском проспекте, возле станции метро «Московские ворота», на Литейном проспекте, возле Дворцовой площади.

Затрудненная дорожная ситуация на Пискаревском проспекте. Из центра магистраль загружена на все 10 баллов, водители застряли в пробке длиной 6,1 километра от проспекта Металлистов до КАД.

По 8-ой и 9-ой линии Васильевского острова, набережной Макарова также зафиксированы пробки. Масштабный затор на Чкаловском проспекте, набережной реки Карповки и улице Профессора Попова. Стоит и Выборгская, и Пироговская набережные.

Предварительные прогнозы говорят, что пробки начнут рассасываться к восьми вечера, а ближе к девяти и вовсе станут четыре балла. Обстановку на дорогах ухудшает обилие снега, небольшие, но многочисленные ДТП и дорожные работы.