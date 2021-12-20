Петербург вошел в десятку регионов России с самыми доступными ценами на бензин

За 10 месяцев 2021 года бензин марки АИ-92 в целом по стране подорожал на 6,9%, тогда как инфляция за этот период составила 6,5%. Эксперты объясняют рост цен увеличением стоимости нефти и глобальными инфляционными тенденциями, пока сами россияне вносят подорожание бензина в список того, что расстраивает их больше всего.

Однако расстраиваются не все. Как следует из рейтинга РИА «Новости», больше всего бензина на среднемесячную зарплату в октябре 2021 года можно было купить в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве. Самое дешевое топливо обнаружилось в Челябинской области — 43,81 рубля за литр АИ-92. Петербург в списке занял девятое место. Объем бензина, который можно было купить на чистую среднюю зарплату в городе, составил 1 398 литров при стоимости 45, 91 рубля. За 10 месяцев года топливо подорожало на 4,8%.

Антилидеры рейтинга — регионы, в которых на зарплаты можно купить менее 600 литров бензина — Тамбовской области (598 литров), Калмыкия (593 литра), Карачаево-Черкесская Республика (592 литра), Северная Осетия (591 литр), Ивановская область (579 литров), Ингушетия (574 литра), Кабардино-Балкарская Республика(567 литров), Дагестан (552 литра) и Чечня (540 литров).