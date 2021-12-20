Метель и дальнейшее похолодание: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на начало недели

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 20 декабря, синоптическая ситуация в Петербурге будет сформирована тыловой частью циклона «Нео», уходящего своим центром к берегам Вятки. Его стараниями погода ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями. Пройдет кратковременный снег, местами метели.

Температура воздуха сегодня в городе составит -8…-10 градусов, по области -7…-12, местами до -15 градусов. В течение дня температура продолжит понижаться. Ветер ожидается северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 21 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -12…-14 градусов, в окрестностях до -17, днем -11…-13. На дорогах образуется гололедица.

В среду, 22 декабря, в городе ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. В ночное время суток температура воздуха составит -13…-15 градусов, в окрестностях местами до -18, днем -10…-12 градусов. На дорогах продолжит образовываться гололедица.