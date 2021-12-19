На Дворцовой площади откроется «Новогодняя почта» — с бесплатными открытками и марками

«Новогодняя почта» была открыта при участии Почты России. Она будет доступна ежедневно с 17:00 до 20:00 до 31 декабря. При этом открытки и марки выдают бесплатно. Все открытки будут представлены из коллекции, созданной на основе детских рисунков, победивших на конкурсе «Главная открытка города». Всего в нем участвовали свыше 100 юных горожан, но победителями стали авторы четырех работ.