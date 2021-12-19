Стало известно, из-за чего произошел сбой в системе ГИБДД

Сейчас специалисты пытаются устранить последствия сбоя. В МВД также уточнили, что на решение проблемы потребуется больше времени, чем планировалось. Работы завершатся ориентировочно вечером 19 декабря. Сегодня регистрационно-экзаменационные подразделения принимать граждан не будут.