Стало известно, из-за чего произошел сбой в системе ГИБДД

В МВД России объяснили, с чем связаны неполадки в работе информационных ресурсов ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сбой произошел из-за затопления серверных помещений.
«Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сейчас специалисты пытаются устранить последствия сбоя. В МВД также уточнили, что на решение проблемы потребуется больше времени, чем планировалось. Работы завершатся ориентировочно вечером 19 декабря. Сегодня регистрационно-экзаменационные подразделения принимать граждан не будут.
Напомним, ранее в Петербурге, Ленинградской области и других регионах России зафиксировали сбой в информационной системе ГИБДД. Из-за этого в подразделениях ведомства образовались очереди.
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