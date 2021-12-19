Синоптик: в воскресенье в Петербурге ожидаются начало похолодания, гололедица и кратковременный снег

По словам синоптика, погода будет формироваться под влиянием уходящего в центр Европейской России циклона «Нео». «В начале дня он сохранит в регионе теплые воздушные массы, а после полудня почувствуется холодное дыхание Арктики», — добавил синоптик. Так, в городе погода будет облачной и ветреной.

Днем температура составит от 0 до +2 градусов, ближе к вечеру похолодает до -5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление начнет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.