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Синоптик: в воскресенье в Петербурге ожидаются начало похолодания, гололедица и кратковременный снег

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В воскресенье в Петербург придет похолодание, а также ожидаются кратковременный снег и гололедица. Это следует из прогноза ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

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По словам синоптика, погода будет формироваться под влиянием уходящего в центр Европейской России циклона «Нео». «В начале дня он сохранит в регионе теплые воздушные массы, а после полудня почувствуется холодное дыхание Арктики», — добавил синоптик. Так, в городе погода будет облачной и ветреной.

Днем температура составит от 0 до +2 градусов, ближе к вечеру похолодает до -5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.  Атмосферное давление начнет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

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