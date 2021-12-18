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Петербург стал победителем национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021

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Петербург занял первое место в рейтинге регионов национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021. Об этом сообщили организаторы проекта.

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Город на Неве получил 29 баллов, на втором месте расположилась Нижегородская область — 27 баллов. Далее следуют Свердловская область (25), Ульяновская область (23). Ленинградская и Московская области набрали по 18 баллов.

Добавим, что лучшим онлайн-событием признан «Петровский фестиваль огня «Рождественская звезда». Лучшим туристическим событием в гибридном формате — «Открытие летнего туристского сезона – 2021». Лучшим туристическим событием в области культуры и искусства — комплекс мероприятий, приуроченный к празднованию Всемирного дня туризма «Неделя туризма в Санкт‑Петербурге – 2021». Гран-при Национальной премии получил фестиваль «Фонтанка SUP-2021» в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

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