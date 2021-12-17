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В Петербурге тушат крупный пожар на строящемся корабле. Есть пострадавшие

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Вечером 17 декабря на заводе «Северная верфь» в Петербурге произошел крупный пожар, который начался на строящемся корабле. Уже поступает информация о пострадавших, пишет «Фонтанка».

По предварительным данным, у корабля горит ходовая рубка главного командного поста. Сложности в тушении добавляют лак, краска и смола, которыми облицован корпус судна. Пожару уже присвоили четвертый уровень сложности.

На месте работают 89 человек личного состава и 22 единицы техники МЧС. Как сообщает 78.ru, внутри находится много газовых баллонов, есть угроза взрыва. Огонь распространился на 80 квадратных метров и продолжает расти.

Поступила информация о четырех пострадавших. Трое получили незначительные травмы, четвертого отправили в больницу в тяжелом состоянии. Причина пожара устанавливается, но предположительно возгорание могло возникнуть из-за нарушения техники пожарной безопасности при выполнении работ.

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