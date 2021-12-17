В Петербурге поднимут тарифы на ЖКУ на 3,9% к середине 2022 года

«Изменение тарифов на теплоснабжение составит 3,6%, на газоснабжение – на 3,3% и составит 6 985,08 рубля за тысячу кубометров», – заявил он.

Коптин также отметил, что средний рост цен на электроснабжение вырастет на 5%, тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут на 1,7%, за содержание жилого помещения – на 3,5%.

Проживающие в многоквартирных домах петербуржцы при расчете по нормативам будут платить за ЖКУ на 3,9% больше. И это с учетом оплаты вывоза мусора.

Напомним, в Петербурге тарифы на коммунальные услуги в 2022 году рассчитывали поднять не более чем на 3,5%. Об этом говорили в ходе нулевых чтений городского бюджета 23 августа.