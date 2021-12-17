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В Смольном объяснили медленную уборку снега беспокойством об экологии

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В Смольном разъяснили петербуржцам, почему дороги в городе отчищают от снега так медленно. Причина тому — бережное отношение к экологии, рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор Анатолий Повелий.

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«Обратите внимание, никаких реагентов, которые, скажем так, принципиально ускорили бы уборку и тротуаров, и улиц, но нанесли бы ущерб и природе, и органам дыхания, и обуви, и нашим братьям меньшим, которые по этому ходят. Позиция наша, что город должен убираться экологически чистыми методами», — рассказал Повелий.

Он также пояснил, что коммунальщики берегут природу и когда утилизируют снег. Его отвозят на снегоплавильные пункты, где остатки отчищают. Это значительно усложняет процесс и сильно увеличивает время уборки.

Также Повелий пожаловался на ключевую проблему — резкий дефицит рабочей силы. Это касается тех сотрудников, которые вручную убирают снег.

«Мы будем восполнять и над этим работать. Договоры отдельных рекрутинговых компаний о том, что они готовы предоставить персонал, зачастую оказывались не подкрепленными самым главным, не подкрепленными людьми», — сказал он.

Напомним, главное следственное управление СК России по Петербургу предупредило горожан об опасностях в зимний период. В следствие травмирования петербуржцев из-за падающих с крыш сосулей уже возбуждено два уголовных дела.

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