В Ботаническом саду стартует мультимедийный проект «Сад света» с легендой о птице Феникс

Проект «Сад света» сочетает световые инсталляции и миром природы. Формат шоу — это вечерняя прогулка по определенным локациям, которые не похожи друг на друга. Во время прогулки зритель полностью погружается в атмосферу парка и напрямую взаимодействует с представленными инсталляциями.

«Эта не имеющая аналогов в России разработка позволяет по-новому взглянуть на сочетание технологий и природы. Обычная прогулка по парку превращается в квест среди «оживших» вековых деревьев и экзотических растений. Мультимедийное шоу будет интересно каждому члену семьи, независимо от возраста, ведь каждый из нас хотел бы прикоснуться к загадочному миру природы и стать его частью», — говорят о проекте в Ботсаду.

Попасть на прогулку по «Саду света» в Ботанический сад Петра Великого на улице Профессора Попова, 2 можно ежедневно с 18:00 до 23:00, последний вход осуществляется в 22:20. Стандартный билет обойдется в 650 рублей, для несовершеннолетних — 450 рублей, дети до 4 лет пройдут бесплатно, студенты — за 550.

Ботанический сад Петра Великого является одним из старейших ботанических садов России. Он ведет свою историю от Аптекарского огорода, организованного еще во время правления Михаила Федоровича Романова для содержания аптек. Официально статус сада был присужден зеленой территории в 1714 году. Коллекция расположенного в саду Ботанического музея имени Комарова насчитывает свыше 80 тысяч образцов — экспозиция музея посвящена растительности Земли, истории и эволюции растений, растительным ресурсам России, взаимоотношениям растений и человека.