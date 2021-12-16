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В петербургском транспорте выпустили ироничные постеры по технике безопасности с героями картин Шагала, Крамского и Кустодиева

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В Смольном создали ироничные постеры по технике безопасности в общественном транспорте. Но не совсем обычные: в качестве персонажей они взяли героев с известных картин признанных художников.

Как рассказали в комитете по транспорту, поместили героев известных классических картин в интерьер городских автобусов, чтобы напомнить пассажирам о необходимости держаться за поручни.

«Эти ироничные сюрреалистические коллажи создают контраст между выразительным искусством и повседневными проблемами городского пассажирского транспорта. Через иронию и гротеск мы хотим достучаться до каждого и напомнить пассажирам о соблюдении правил безопасности во время поездок в общественном транспорте», — рассказали в комитете.

Всего в ведомстве показали пять коллажей, в них использовали персонажей с картин «Падение Икара», «Неизвестная» Ивана Крамского, «Лихач» Бориса Кустодиева, «Сватовство майора» Павла Федотова, «День рождения» Марка Шагала.

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