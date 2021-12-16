Концерт музыки Шостаковича в храме Спаса на Крови отменили после критики монархистов

«Друзья, мы вынуждены сообщить об отмене концерта в рамках фестиваля «Площадь Искусств», посвященного 100-летию Филармонии имени Шостаковича. Принято решение не подвергать опасности слушателей и участников концерта», — сообщили в группе Концертного хора Санкт-Петербурга. В пресс-службе администрации музея-памятника «Исаакиевский собор», в состав которого входит Спас на Крови, заявили: «Концерт отменен по техническим причинам. Больше комментариев не будет в связи с этим».

По данным «Фонтанки», накануне концерта против него развернулась протестная кампания: активисты обращались к «русским православным людям, монархистам, консерваторам, традиционалистам» с призывом «объединиться и не допустить этого безобразия» — исполнения «революционных» произведений Шостаковича. Авторы обращения отмечали, что «в храме может исполняться только церковная музыка» — в противном случае Спас на Крови может повторить судьбу Нотр-Дама.

Заместитель художественного руководителя Филармонии имени Шостаковича Евгений Петровский в разговоре с ТАСС отметил, что «сочинение, которое они собирались исполнить сейчас, уже звучало в исполнении этого же хора в этом же месте 20 декабря 2018 года на фестивале, посвященном юбилею художественного руководителя Филармонии Юрия Темирканова».

Собор Воскресения Христова на Крови, он же храм Спаса на Крови — православный мемориальный однопрестольный храм, сооруженный в память того, что на этом месте 1 (13) марта 1881 года в результате покушения был смертельно ранен император Александр II. Храм стал памятником царю, построенным по указу императора Александра III в 1883-1907-х годах по совместному проекту архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия в русском стиле.