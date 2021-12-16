Гостиничный комплекс и общежития, рассчитанные на 30 тысяч студентов, расположатся вдоль реки Славянки. Рядом с главной пешеходной улицей кампуса разместят досуговые центры и спортивные объекты. На территории кампуса будет построены восемь учебно-лабораторных корпусов, которые соединятся друг с другом подвесными галереями. В учебных корпусах будет 337 аудиторий, рассчитанных на 16 тысяч студентов.

По словам руководителя архитектурного бюро Никиты Явейна, для оснащения лабораторий применяется «более шести тысяч единиц высокотехнологичного оборудования, в том числе уникального» — лазерные комплексы, лабораторные циклотроны, сканирующие ядерно-силовые микроскопы, спектрометры сверхвысокого разрешения, наноизмерительные установки.

На территории нового кампуса СПбГУ также построят криогенный центр и виварий — специальное помещение для содержания и разведения подопытных животных, которое, уверяют в «Студии 44», станет крупнейшим в Европе. Возле водоема, который находится на территории будущего кампуса, появятся библиотека, академическая гимназия с общежитием, а также общественный центр.

В перспективе на территории кампуса также могут появиться учебно-лабораторные корпуса, экспериментальные поля и теплицы, а также ботанический сад и обсерватория.