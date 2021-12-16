Санкт-Петербургский государственный университет показал визуализацию нового кампуса, который планируется построить в Пушкинском районе к 2028 году. Проект разработало архитектурное бюро Никиты Явейна «Студия 44».
Гостиничный комплекс и общежития, рассчитанные на 30 тысяч студентов, расположатся вдоль реки Славянки. Рядом с главной пешеходной улицей кампуса разместят досуговые центры и спортивные объекты. На территории кампуса будет построены восемь учебно-лабораторных корпусов, которые соединятся друг с другом подвесными галереями. В учебных корпусах будет 337 аудиторий, рассчитанных на 16 тысяч студентов.
По словам руководителя архитектурного бюро Никиты Явейна, для оснащения лабораторий применяется «более шести тысяч единиц высокотехнологичного оборудования, в том числе уникального» — лазерные комплексы, лабораторные циклотроны, сканирующие ядерно-силовые микроскопы, спектрометры сверхвысокого разрешения, наноизмерительные установки.
На территории нового кампуса СПбГУ также построят криогенный центр и виварий — специальное помещение для содержания и разведения подопытных животных, которое, уверяют в «Студии 44», станет крупнейшим в Европе. Возле водоема, который находится на территории будущего кампуса, появятся библиотека, академическая гимназия с общежитием, а также общественный центр.
В перспективе на территории кампуса также могут появиться учебно-лабораторные корпуса, экспериментальные поля и теплицы, а также ботанический сад и обсерватория.
Единый университетский кампус СПбГУ планировали построить в Пушкинском районе Петербурга в 2022-2026 годах. Теперь же сроки перенесены на 2028-ой. Против его создания выступили сотрудники и преподаватели СПбГУ — по их мнению, «второй университет России заслуживает бережного отношения». Открытое письмо против переезда СПбГУ собрало более 800 подписей. Против переезда СПбГУ в единый кампус также выступили более 60% студентов.
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