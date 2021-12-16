Студенты СПбГУ пожаловались на принудительное выселение из общежития на изоляцию

О массовом выселении из 8-го общежития СПбГУ в Петергофе пишет университетское студенческое издание «Лупа и пупа» со ссылкой на самих студентов. По их словам, в общежитие «внезапно вломились люди, представившиеся сотрудниками Роспотребнадзора». Неизвестные ходили по комнатам, входя без стука. По своим спискам сотрудники сажали студентов в автобус для дальнейшей отправки на самоизоляцию в санаторий СПбГУ.

«Изначально завхоз общежития сообщил, что должны были забрать только непривитых жильцов. Однако позже мера коснулась и вакцинированных. […] Неужели все так плохо, что нужно выселять людей на принудительную изоляцию? При этом — в период сессии. Представьте, что у вас завтра зачет по онлайн-курсу, а вас экстренно выгоняют из дома. Приятного мало. Думаем, вся нервозность ситуации видна по одному из сообщений, присланных нам», — пишет издание.

Позже стало известно, что студенты подписали постановление «Об изоляции». Они не смогут вернуться из санатория даже с отрицательным ПЦР-тестом. Студенты проведут в изоляции 14 дней — до 29 декабря включительно. Как отмечает студенческое издание, «что делать тем, кто собирался уехать домой, как сдавать зачеты — пока непонятно». При этом отмечается, что вакцинированные от коронавируса отправлялись на изоляцию добровольно и по желанию.