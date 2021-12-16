Отсрочка QR-кодов и общепит до 02:00: бизнес Петербурга предложил Смольному варианты смягчения ограничений по COVID-19

По данным «Фонтанки», представители бизнеса Петербурга предлагают отложить введение QR-кодов для общепита и торговых центров до 1 февраля 2022 года. Изначально мера должна была заработать с 1 декабря, но была отсрочена до 27 декабря. Это предложение обусловлено риском роста социальной напряженности и появления негативных инфоповодов в праздничные дни — из-за проверки кодов на входе возможны конфликты и потасовки, а также дополнительные очереди и скопления людей.

Кроме того, представители бизнес предлагает разрешить кафе, барам и ресторанам работать до 02:00, но только в COVID-free формате — с проверкой QR-кодов у посетителей и обязательной вакцинации от коронавируса не менее 90% персонала. Если власти пойдут навстречу, бизнес готов взять на себя повышенные обязательства — например, работать только с привитыми курьерами и довести уровень вакцинированных сотрудников до 90% к 27 декабря.

Предварительные консультации прошли в рамках экспертных советов по общепиту и ритейлу, уже сегодня, 16 декабря, свои предложения представители бизнеса Петербурга направят в адрес вице-губернаторов Максима Соколова и Бориса Пиотровского. Последний ранее уже говорил о том, что власти «попробуют учесть» пожелания при редактировании постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)».

Напомним, ранее представители бизнеса Петербурга уже просили Смольный отсрочить введение QR-кодов в торговых центрах и общепите. С аналогичным предложением выступили и в Законодательном собрании города — депутат Дмитрий Панов обратился в Роспотребнадзор с просьбой снять ограничения для городского общепита в новогоднюю ночь.