В центре Петербурга с балкона дореволюционного здания обрушился большой кусок лепнины

Инцидент произошел у здания 46/8 под литерой А на 4-й Советской улице. В администрации и ЖКС №3 Центрального района подтвердили факт обрушения части балкона.

«По адресу: 4-я Советская, 46/8 произошел прорыв строительной защитной сетки с эркера, расположенного на втором этаже здания. В результате прорыва произошло самообрушение штукатурного слоя общей площадью 3 кв. м.», – сообщили в администрации района.

Сообщается также, что капремонт дома хотели передвинуть на 2021 год, бывшая управляющая компания даже предоставила все необходимые для этого документы.

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