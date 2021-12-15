Туристическую платформу Visit Petersburg признали лучшей в России

В список вошли 85 региональных порталов и два федеральных – Russia Travel и Russpass. По итогам в лидеры вышел Visit Petersburg, на втором месте оказался сайт Московской области, на третьем – национальный туристский портал Russia Travel.

Сайты проверяли по наполнению, посещаемости и функционалу. В критериях оценки учитывали также описания достопримечательностей, музеев и театров, интерактивной карты, возможности оставлять отзывы и делиться информацией в соцсетях, доступность описаний на английском языке, наличие списка ресторанов и кафе, гостиниц и хостелов, сервисов по покупке туров, билетов, сувениров, сведений о гидах и экскурсоводах.

«Единая информационная платформа Петербурга Visit Petersburg – это хорошая «туристская витрина» и отправная точка для знакомства с городом, его яркими и интересными мероприятиями, богатым туристским и деловым потенциалом. Виртуальное пространство помогает передать особую, неповторимую атмосферу Петербурга и в конечном счете работает на то, чтобы у туристов возникло желание посетить наш город, когда эпидемическая ситуация в мире позволит реализовать отложенный спрос на путешествия», — заявил председатель городского Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Напомним, на ВДНХ из Петербурга привезут 11 серебряных инсталляций-бусин «Серебряного ожерелья России». Выставка откроется с 15 декабря.