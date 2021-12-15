«Елочка не сгорит!»: пожарные устроили хоровод вокруг новогоднего дерева в Петербурге

В МЧС Петербурга сообщили, что на видео попали не их сотрудники. Как выяснилось позже, в ролике поучаствовали около десятка человек в форме пожарно-спасательного объединения из Невского района. В свободное от работы время они снимали ролик, который позже станет поздравительной открыткой ко дню спасателя. Его празднуют ежегодно 27 декабря, пишет «Фонтанка».

«Елочка не сгорит, так как сотрудники делали это после службы», — уточнили в комитете по законности.

Отснятые видеоматериалы предназначались для внутреннего пользования. В ведомстве отметили, что между районными подразделениями ведется негласное соревнование на самое креативное видео к профессиональному празднику. В комитете рассказали, что это не единственная локация, где проходила съемка. Но другими подробностями они не поделились, так как горожане уже рассекретили часть поздравления.