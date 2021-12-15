Петербуржцы подали коллективный иск в суд на Смольный об отмене QR-кодов

По сообщению объединенной пресс-службы судов города, горожане требуют признать недействующим постановление правительства от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» по некоторым пунктам, в частности о запрете работы общепита в ночное время, о запрете размещения людей без QR-кодов или справок о перенесенном заболевании в санаториях и пансионатах, а также о предстоящем запрете посещения точек общепита и музеев без QR-кодов.

По мнению заявителей эти пункты противоречат Конституции и некоторым федеральным законам. В качестве истцов выступает более 30 человек, пишет «Фонтанка». Аналогичные иски рассматривались или находятся в производстве в Чувашии, Архангельске, Забайкальском крае, Пензе, Свердловской области.

Напомним, в Петербурге изменили дату ввода QR-кодов для посещения ресторанов и торговых центров. Теперь их запустят с 27 декабря, а не с 1 декабря, как обещали ранее. Соответствующее решение принял 25 ноября губернатор города Александр Беглов.