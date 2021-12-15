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В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за густого тумана

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В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. На город опустится туман — рассказываем, когда именно.

Shutterstock.com

По информации Росгидрометцентра России, с 19:00 15 декабря до 06:00 16 декабря на территории Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана с видимостью менее 500 метров. «Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Водителей просят проявлять особую осторожность.

Напомним, сегодня в Петербург пришел циклон «Матео». Он продолжит оттепели — температура воздуха вновь окажется на несколько градусов выше климатической нормы. Подробнее о погоде на сегодня — в прогнозе ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 16 декабря, в Петербурге будет облачно. Временами пройдет небольшой снег с дождем, ночью и утром образуется туман. Температура воздуха в течение суток составит +1…+3 градуса. На дорогах местами гололедица.

В пятницу, 17 декабря, синоптики прогнозируют облачную, днем с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, температура воздуха в течение суток -1…+1 градус. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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