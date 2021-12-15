«Матео» продолжит оттепели: погоду в Петербурге определит североатлантический циклон

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 декабря, синоптическая ситуация в Петербурге будет представлена теплым сектором обширного североатлантического циклона, названного немецкими метеорологами «Матео». «По его периферии в регион продолжат поступать влажные и хорошо согретые Гольфстримом воздушные массы, делая погоду облачной и вызывая небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом температура воздуха ожидается на 3-4 градуса выше климатической нормы», — отметил синоптик.

Температура воздуха сегодня в городе составит от 1 до 3 градусов выше нуля, по области -2…+3. Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 16 декабря, в Петербурге будет облачно. Временами пройдет небольшой снег с дождем, ночью и утром образуется туман. Ветер ожидается юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит +1…+3 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем — меняться мало.

В пятницу, 17 декабря, синоптики прогнозируют облачную, днем с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, температура воздуха в течение суток -1…+1 градус. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.