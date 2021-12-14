Смольный создаст сервис для контроля за уборкой снега в Петербурге

В Смольном планируют разработать сервис, который поможет следить за состоянием внутриквартальных территорий, фасадов и кровель жилых зданий. В том числе платформа будет показывать качество уборки снега.
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил профильным комитетам усилить работу по очистке города от снега. В частности, чиновники хотят разработать сервис для контроля за уборкой снега в городе. Эту работу будет проводить жилищный комитет. Однако пока не сообщается, когда именно заработает сервис.
«Администрациям районов дано указание организовать взаимодействие с лицами, ответственными за содержание ведомственных зданий. Также они будут обязаны проводить оперативный мониторинг уборки территорий, кровель и фасадов зданий. Им вменено в обязанность вести постоянный контроль наличия выставленных ограждений опасных зон при работах по сбросу снега с крыш», — говорится в комментарии.
Помимо этого, администрации районов города должны обеспечить выход на уборку дворников не позднее 5 часов утра.
Напомним, в Петербурге из-за мокрого снега и гололеда ввели «желтый» уровень опасности. Он будет действовать с семи часов вечера 14 декабря до семи часов утра 15 декабря.
Ранее сообщалось, что 14 декабря 33-летняя петербурженка впала в кому после падения на нее с крыши куска льда. Инцидент произошел в центре города — на набережной реки Мойки. Медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа.
Помимо этого, к началу текущей недели в Петербурге было выписано штрафов на сумму более 2 миллионов рублей из-за плохой уборки снега и наледи в городе. Самый большой — центральному жилищно-коммунальному управлению Министерства обороны.
А еще под мостом Бетанкура в Петроградском районе появился новый стрит-арт. Работа изображает губернатора Петербурга Александра Беглова в образе дворника, который убирает снег с лопатой в руках и в валенках.
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