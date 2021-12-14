Смольный создаст сервис для контроля за уборкой снега в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил профильным комитетам усилить работу по очистке города от снега. В частности, чиновники хотят разработать сервис для контроля за уборкой снега в городе. Эту работу будет проводить жилищный комитет. Однако пока не сообщается, когда именно заработает сервис.

«Администрациям районов дано указание организовать взаимодействие с лицами, ответственными за содержание ведомственных зданий. Также они будут обязаны проводить оперативный мониторинг уборки территорий, кровель и фасадов зданий. Им вменено в обязанность вести постоянный контроль наличия выставленных ограждений опасных зон при работах по сбросу снега с крыш», — говорится в комментарии.

Помимо этого, администрации районов города должны обеспечить выход на уборку дворников не позднее 5 часов утра.