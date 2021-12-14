В Петербурге вводят «желтый» уровень опасности из-за гололеда и мокрого снега

По информации Росгидрометцентра России, причиной введения предупреждения стали «гололедно-изморозевые отложения с налипанием местами мокрого снега».

«Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Водителей предупреждают об обстановке на дорогах и просят проявлять особую осторожность или отказаться от использования машины на это время. Пешеходов также просят быть осторожными.

Напомним, 14 декабря 33-летняя петербурженка впала в кому после падения на нее с крыши куска льда. Инцидент произошел в центре города — на набережной реки Мойки. Медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа.

Помимо этого, к началу текущей недели в Петербурге было выписано штрафов на сумму более 2 миллионов рублей из-за плохой уборки снега и наледи в городе. Самый большой — центральному жилищно-коммунальному управлению Министерства обороны.

А еще под мостом Бетанкура в Петроградском районе появился новый стрит-арт. Работа изображает губернатора Петербурга Александра Беглова в образе дворника, который убирает снег с лопатой в руках и в валенках.