В форте «Кроншлот» появится ЗАГС и кинотеатр с ретро-фильмами

Во время реставрации форта «Кроншлот» на его территории планируют разместить ЗАГС и небольшой кинотеатр с ретро-фильмами. Об этом рассказала руководитель проектного офиса по созданию в Кронштадте туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
Она пояснила, что идея создания этих объектов взята из истории — в фортовых сооружениях Кроншлота размещались специальные залы для торжественных мероприятий, пишет РИА Новости.
«В Кроншлоте будет ЗАГС и маленький кинотеатр, где мы будем показывать ретро-фильмы», — сказала Шойгу.
Планируется, что всю основную работу в фортах Кронштадта «Император Александр I», «Кроншлот» и «Император Петр I» пройдет в 2022 году. Полностью завершить реставрацию хотят к 2024 году. Отмечается, что в кластере «Остров фортов» появился более 1,5 тыс. рабочих мест.
Напомним, после реставрации на форте Кроншлот откроют музейный комплекс, на Петре Первом — музей минно-взрывного дела и культурное пространство. На форте Император Александр I, в котором на рубеже XIX-XX веков работала первая в России противочумная лаборатория, планируется создать музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями. Этот же форт после реставрации станет локацией для игры «Форт Боярд».
Ранее сообщалось, что реконструкцию трех фортов проведут в рамках создания в Кронштадте туристко-рекреационного кластера, посвященного ВМФ России, «Кронштадт. Остров фортов». Работы планируется завершить в 2025 году.
Рассматривается возможность связать форт Император Александр I с Музеем военно-морской славы в Кронштадте канатной дорогой. Первоочередные противоаварийные работы, в рамках которых специалисты приступили к возведению кровли, начались здесь в феврале 2021 года. Эскизные проекты реставрации и приспособления к современному использованию фортов Император Александр I, Петр I и Кроншлот уже одобрены.
Кроме того, из Петербурга до «Острова фортов» в Кронштадте будут ходить скоростные пассажирские катамараны. Они получили название «Котлин» — суда подобного типа в новейшей истории России еще не выпускались.
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