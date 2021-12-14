В форте «Кроншлот» появится ЗАГС и кинотеатр с ретро-фильмами

Она пояснила, что идея создания этих объектов взята из истории — в фортовых сооружениях Кроншлота размещались специальные залы для торжественных мероприятий, пишет РИА Новости.

«В Кроншлоте будет ЗАГС и маленький кинотеатр, где мы будем показывать ретро-фильмы», — сказала Шойгу.

Планируется, что всю основную работу в фортах Кронштадта «Император Александр I», «Кроншлот» и «Император Петр I» пройдет в 2022 году. Полностью завершить реставрацию хотят к 2024 году. Отмечается, что в кластере «Остров фортов» появился более 1,5 тыс. рабочих мест.

Напомним, после реставрации на форте Кроншлот откроют музейный комплекс, на Петре Первом — музей минно-взрывного дела и культурное пространство. На форте Император Александр I, в котором на рубеже XIX-XX веков работала первая в России противочумная лаборатория, планируется создать музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями. Этот же форт после реставрации станет локацией для игры «Форт Боярд».