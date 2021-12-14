В Кировском районе открыли площадку с «необычным видом и оригинальными арт-объектами»

Площадка появилась после благоустройства возле дома №60 по проспекту Маршала Жукова. Как отмечают в Комитете по благоустройству, территория более десяти лет представляла из себя «неухоженный пустырь». «По пожеланию горожан в этом году здесь произошли кардинальные изменения. Благодаря неравнодушному отношению жителей и активной позиции органов власти теперь участок стал красивой зоной отдыха для людей всех возрастов», — отметили в комитете.

После благоустройства пространство приобрело разное функциональное назначение. Под навесом необычной формы, защищающем от дождя и снега, разместили качели. Для маленьких петербуржцев сделали площадку с яркими игровыми элементами и веревочной полосой препятствий. Для будущих музыкантов здесь установлен металлофон, на котором можно наиграть различные мелодии. Для тех, кто хочет натренировать ловкость и получить долю адреналина, обустроены скалодромы.

«В зоне отдыха благодаря необычным архитектурным формам создана уютная обстановка, где жители смогут спокойно провести время. Уюта и красоты территории также добавляют ландшафтные светильники. Кроме того, пространство озеленили деревьями и кустарниками», — резюмировали в Комитете по благоустройству.

Однако в комментариях новое пространство понравилось не всем. Петербуржцы обратили внимание на отсутствие туалетов. «Туалет имеется на данной площадке? Детям пользоваться туалетом не надо?» — возмутились они. Разразился настоящий спор. «Туалет? Вы что, справить нужду приходите на площадки? У нас в России, с нашими русскими людьми, размещать туалеты на всех детских площадках — это подобно утопии!» — парировали в комментариях.