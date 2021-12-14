Цифра дня: штрафов на более чем 2 млн рублей выписали в Петербурге из-за плохой уборки снега

Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, к минувшей пятнице, 10 декабря, организации Петербурга были привлечены к ответственности за несоблюдение порядка уборки от снега и наледи на сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей. Штраф в размере 500 тысяч рублей получило Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны — за плохую уборку крыши здания на Суворовском проспекте, 63.

К штрафам по 200 тысяч рублей были привлечены ООО «Энком кабельные системы мегаполиса» — за неубранную от снега зону производства работ на пересечении улицы Доблести и Петергофского шоссе, ООО «Монтажно эксплуатационная фирма «АСК» — за неубранную зону производства работ на Красносельском шоссе в Пушкине.

150 тысяч рублей обязано выплатить ООО «Светосервис СПб» — за заснеженные зоны производства работ в Выборгском и Калининском районах. Еще 100 тысяч рублей ООО «Меринг Девелопмент» за неочищенную от снега пешеходную галерею на Подъездном переулке, 12.

За минувшие выходные ГАТИ также осмотрела кровли еще 205 нежилых зданий. Снег и наледь специалисты нашли на 87 крышах — в том числе Технологического института на Московском проспекте, Университета технологии и дизайна на улице Розенштейна, Военно-медицинской академии имени Кирова на Академика Лебедева и других. Не понравились инспекторам территории гипермаркетов «Окей» на Партизана Германа и Академика Павлова, «Ленты» на Руставели, «Леруа Мерлен» на Петергофском и другие.