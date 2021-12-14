Стрит-арт дня: Беглов с лопатой в руках убирает снег под мостом Бетанкура

«Под мостом Бетанкура нарисовали градоначальника Петербурга в валенках, который кидает снег своей знаменитой лопатой. Наверное, кто-то недоволен качеством уборки снега в этом году. Или это реклама проекта «дворник-шеринг»?», — рассуждает Telegram-канал «Город перемен». Кто именно является автором стрит-арта — не уточняется.

«Лопата Беглова» стала мемом зимой 2019 года. Тогда еще врио губернатора Александр Беглов предложил раздавать главам районных администраций лопаты со своим именем, а потом заявил, что и сам поучаствует в удалении снега и наледи.

Уже на следующий день в Сети стали продавать «лопату Беглова» — важный артефакт, который необходим каждому петербуржцу зимой. А для глав администраций это еще и оберег от внезапного увольнения. Появился даже Telegram-канал «Лопата Беглова».

«Это была снежная зима 2019 года, глава Петербурга в наказание за плохую работу коммунальщиков выдал каждому главе района по лопате и стали их звать «Лопатами Беглова». И день за днем разгребали они снег и проблемы накопившиеся в городе. А если серьезно, кажется, «Лопата Беглова» — отличное название для питерского канала Telegram. Как «Труба Беглова», только лучше», — гласит первый пост от 9 января 2019 года.

Сейчас со снегом в Петербурге ведут борьбу по программе «дворник-шеринга». Теперь выйти во двор с лопатой могут жители сразу трех районов и — впервые — школьники. Идею «дворник-шеринга» уже высмеял телеведущий Иван Ургант: «Означает ли это, что власти города и в этом году не закупили снегоуборочную технику?» — задался вопросом он и даже исполнил рекламный джингл инициативы.