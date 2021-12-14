Вернутся ли в Петербург декабрьские морозы? Синоптики дали прогноз

По прогнозу метеоцентра «Фобос», по-настоящему зимняя погода вернется в Петербург не раньше последней декады декабря. Похолодание начнется в понедельник, 20 декабря — когда столбики термометров опустятся до -5…-7 градусов. На следующий день станет еще холоднее — от -12 градусов. К середине будущей недели, вероятно, похолодает даже до -14.

А пока в Петербурге тепло. Температура воздуха сегодня в городе от -1 до +1 градуса, по области от -3 до +2 — такие значения на 2-3 градуса выше климатической нормы для середины декабря.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 15 декабря, в Петербурге будет облачно. Ночью пройдет снег — небольшой и мокрый. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов, днем от 0 до +2. На дорогах образуется гололедица.

В четверг, 16 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие осадки. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса. На дорогах по-прежнему гололедица.