Живой котенок вылез из унитаза в квартире на юго-западе Петербурга

Петербурженка по имени Маргарита нашла котенка у себя в туалете утром 12 декабря и предположила, что, «наверное, кто-то из соседей сверху спусти его» в унитаз. Сейчас с котенком все хорошо — его отмыли, просушили и отнесли в ветеринарную клинику, где животное осмотрели и провели диагностику состояния здоровья. Оказалось, что у котенка больные глазки, но это все лечится.

Как пишут в сообществе «ДТП и ЧП», вероятнее всего, котенок провалился в фановую трубу, которая имеет продух на чердаке.

Это не первый случай, когда котят находят в унитазе. В сентябре этого года жители поселка Токсово обнаружили маленький комочек у себя в туалете. «В 10:30, после посещения, так сказать, «белого друга», нажав на кнопку смыва, вместе с водой появился кот! Орущий, но очень жаждущий жить! Точнее котенок, месяцев 4-5, думаем. Шипит, агрессивный, с блохами, но он, конечно, в шоковом состоянии еще. Как такое могло произойти? Это не укладывается в голове! Вытащили его, согрели, накормили», — поделились тогда петербуржцы.