Температура выше нормы и дожди: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на ближайшие дни

«Санкт-Петербург: под влиянием теплого фронта. Сегодня на погоду окажет влияние теплый атмосферный фронт. Надвигаясь с запада, он закроет небо плотными облаками, вызовет небольшой снег, переходящие в мокрый снег, а местами и в дожди», — дал прогноз на сегодня, 14 декабря, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе от -1 до +1 градуса, по области от -3 до +2 — такие значения на 2-3 градуса выше климатической нормы для середины декабря в Петербурге, уточнил Леус. Ветер ожидается южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 15 декабря, в Петербурге будет облачно. Ночью пройдет снег — небольшой и мокрый. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов, днем от 0 до +2. На дорогах образуется гололедица.

В четверг, 16 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие осадки. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса. На дорогах по-прежнему гололедица.