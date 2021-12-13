«То, что происходит со мной, — это реально новый 37-й год»: Юрий Хованский написал новое письмо из СИЗО

Девушка Юрия Хованского, который находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма за песню про теракт на мюзикле «Норд-Ост», выложила новое письмо от блогера. Рассказываем, что написал Хованский.
Блогер в своем письме называет Россию «царством беспредела», а еще заявляет, что вопрос его виновности уже «решен наверху».
«То, что происходит со мной, — это реально новый 37-й [год]. Следователь открыто угрожает мне и моей девушке, говорит, что вопрос моей виновности уже решен «наверху». Виданное ли дело, чтобы следак заранее знал, какой приговор вынесет суд? Открыто говорил, что вопросы виновности/невиновности решались не в зале суда, а в кабинетах чиновников. И самое главное, был абсолютно уверен в своей безнаказанности!", — написал Хованский в письме.
Также блогер призвал талантливых россиян «уезжать» из страны, если им не мешает жить осознание, что «закрыть» человека в России стоит 500 тысяч рублей.
«Я рад, что Алишер и Ларин покинули наше общество беспредела. Хоть я не сильно люблю Инстасамку, я надеюсь, что она тоже сумеет свалить без последствий», — добавил блогер.
Напомним, дело блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма за песню про теракт на мюзикле «Норд-Ост», строится в том числе на показаниях троих петербуржцев, которые имеют наполовину идентичный текст. Все они утверждают, что случайно услышали песню в 2018 году — «на улице или в баре».
Юрия Хованского задержали 9 июня в его собственной квартире в Петербурге. На блогера завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Хованский неоднократно указывал на то, что в деле против него следствие использует подставных свидетелей. «Несмотря на то что вся страна знает, что ту песню я спел в 2012 году, следствие отказывается принимать доказательства этого, потому что понимает, что меня придется отпустить, а они не могут этого допустить. В итоге вместо того, чтобы расследовать преступление, следователи просто перенесли время действия в 2018 год, завербовав подставных свидетелей», — отмечал он в одном из своих последних писем.
Арест Хованского несколько раз продлевали, в последний — до начала января 2022 года. Также блогеру назначили психиатрическую экспертизу. Сам Хованский говорит, что «по сути, уже мертв», а также заявляет об использовании подставных свидетелей в его деле. Кроме того, блогеру предлагали сделку со следствием, но он отказался.
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