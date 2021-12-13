«То, что происходит со мной, — это реально новый 37-й год»: Юрий Хованский написал новое письмо из СИЗО

Блогер в своем письме называет Россию «царством беспредела», а еще заявляет, что вопрос его виновности уже «решен наверху».

«То, что происходит со мной, — это реально новый 37-й [год]. Следователь открыто угрожает мне и моей девушке, говорит, что вопрос моей виновности уже решен «наверху». Виданное ли дело, чтобы следак заранее знал, какой приговор вынесет суд? Открыто говорил, что вопросы виновности/невиновности решались не в зале суда, а в кабинетах чиновников. И самое главное, был абсолютно уверен в своей безнаказанности!", — написал Хованский в письме.

Также блогер призвал талантливых россиян «уезжать» из страны, если им не мешает жить осознание, что «закрыть» человека в России стоит 500 тысяч рублей.

«Я рад, что Алишер и Ларин покинули наше общество беспредела. Хоть я не сильно люблю Инстасамку, я надеюсь, что она тоже сумеет свалить без последствий», — добавил блогер.

Напомним, дело блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма за песню про теракт на мюзикле «Норд-Ост», строится в том числе на показаниях троих петербуржцев, которые имеют наполовину идентичный текст. Все они утверждают, что случайно услышали песню в 2018 году — «на улице или в баре».