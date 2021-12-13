В Петербурге на КАД снизили скорость из-за снегопада

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», за прошедшие сутки трассу расчищали 79 единиц техники и более 100 сотрудников подрядной организации. А на обработку дороги использовали 610 тонн соли.

Всего на федеральных дорогах работают 350 единиц техники и около 500 человек. В Ленобласти на трассы для обработки высыпали 1 260 тонн соли, 8,5 тонны песка, 1085 кубометров пескосоляной смеси.

Ранее сообщалось, что в Петербурге началась оттепель — с мокрым снегом и плюсовыми температурами. Рассказываем о погоде на начало недели — в прогнозах синоптиков.