Петербургских школьников хотят отправить на новогодние каникулы досрочно. Но есть условие

«Это означает, что дети смогут приходить как обычно. Но каждая образовательная организация сама примет решение: будут ли в эти дни идти уроки, работать кружки, или пройдут какие-то другие занятия. Если же родители готовы оставить ребят дома, уехать на дачу или в отпуск — они могут начать каникулы уже с 25 декабря», — отметила Потехина.

Официально зимние каникулы начинаются с 29 декабря. К концу следующей недели ученикам выставят оценки, к тому же сроку проведут школьные праздники.

Напомним, в Петербурге на дистанционное обучение перевели 570 классов в 178 школах. Об этом рассказали в комитете по образованию.

В Ленинградской области решили отправить школьников на новогодние каникулы раньше запланированного. Дети начнут отдыхать с 25 декабря. Такое решение связано с профилактикой распространения коронавируса, заявил глава региона Александр Дрозденко.

А еще в Минздраве рассчитывают начать повсеместную вакцинацию подростков от коронавируса до конца текущего года. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первые прививки проведут до Нового года.