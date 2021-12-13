Почти 600 классов в петербургских школах отправили на дистанционное обучение из-за ОРВИ и коронавируса

Всего удаленно учатся 2,85% от общего количества классов. Также не работают 25 групп в 18 детских садах. На прошлой неделе на карантин отправили 551 класс в 166 школах, а в 16 детских садах были закрыты 21 группа.

В смешанном формате обучается 6 161 ребенок. Это 1,1 % от общего количества школьников.

Напомним, в Ленинградской области решили отправить школьников на новогодние каникулы раньше запланированного. Дети начнут отдыхать с 25 декабря. Такое решение связано с профилактикой распространения коронавируса, заявил глава региона Александр Дрозденко.

А еще в Минздраве рассчитывают начать повсеместную вакцинацию подростков от коронавируса до конца текущего года. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первые прививки проведут до Нового года.