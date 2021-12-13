Парковка в центре Петербурга в новогоднюю ночь станет бесплатной

Как пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на Городской центр управления парковками, на Новый год зона платной парковки в центре города станет бесплатной. Но только на одну ночь — непосредственно с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022-го. Остальные выходные дни зона платной парковки будет работать в штатном режиме по стандартным тарифам.

Напомним, ранее в Смольном решили не менять график работы общественного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января. Автобусы и метро будет ходит по расписанию выходного дня.

С 1 декабря на еще 71 улице в центре Петербурга заработала платная парковка. Единый почасовой тариф для автотранспорта категории «В» составит 100 рублей. Также любой желающий сможет купить месячный абонемент за 20 075 рублей, а годовой — за 179 580 рублей. Бесплатной парковка останется для льготных категорий граждан.

Где в Петербурге можно воспользоваться перехватывающими парковками и для чего они нужны? Рассказываем о «перехватах» и показываем карту их расположения.