По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 13 декабря, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием циклона. Его стараниями ожидается облачная погода, пройдет снег, временами переходящий в мокрый снег.

Температура воздуха в городе составит -1…+1 градус, по области -4…+1. Ветер ожидается юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 14 декабря, ночью местами пройдет небольшой снег, днем мокрый, возможна слабая метель. Ветер ожидается юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток -1…+1 градус. На дорогах гололедица.

В среду, 15 декабря, ночью в Петербурге снег, мокрый снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами слабая метель. В ночное время суток -1…+1 градус, днем еще теплее — от 1 до 3 градусов выше нуля. На дорогах продолжит образовываться гололедица.