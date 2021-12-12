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МЧС предупреждает о сильном снегопаде и гололедице в ночь на понедельник

В ночь на 13 декабря в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в городском ГУ МЧС.

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По данным МЧС, в ночь на 13 декабря в городе будет идти снег, местами сильный. Днем тоже обещают снегопад, но небольшой, а также мокрый снег. Также в МЧС сообщили об образовании гололедицы и выписали рекомендации, как не упасть на скользких дорогах. В частности, ведомство советует передвигаться осторожно и не торопясь, не перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин и наклеивать лейкопластырь на скользящую подошву обуви. Пожилым людям при этом лучше всего использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренным концом.

Однако если падения не избежать, в МЧС рекомендуют присесть, наклониться в сторону и постараться сгруппироваться: прижать локти к бокам, втянуть голову в плечи и напрячь мускулы. По возможности нужно перекатиться — это существенно снижает силу удара.

Кроме того, водителей просят соблюдать скоростной режим и необходимую дистанцию, тормозить заранее и  использовать шипованную резину на всех колесах.

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