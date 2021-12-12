Ледяные дожди и гололедные явления: синоптик рассказал о погоде в Петербурге

Как отметил синоптик, сегодня, 12 декабря, на погоду в Петербурге будет влиять атмосферный фронт. «Он продолжит закрывать небо плотными облаками, и вызовет осадки, преимущественно в виде снега,а в первой половине дня местами возможны ледяные дожди и гололедные явления», — добавил он.

Температура воздуха в городе составит от -2 до -4 градусов, в Ленобласти — до -6. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.